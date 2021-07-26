Manisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldi
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Manisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldi

Manisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldi
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Ekonomi

Ege'de yılda 7 kez meyve vermesi nedeniyle "yediveren" olarak bilinen erkenci incirde ilk hasatta toplanan ürünler, fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Ege'de yılda 7 kez meyve vermesi nedeniyle "yediveren" olarak bilinen erkenci incirde ilk hasatta toplanan ürünler, fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Turgutlu ilçesinde erken saatlerde hasat için bahçelerine giden üreticiler, topladıkları incirleri alım merkezinde kilogramı 14 ila 28 liradan satıyor.

İlçede yıllık ortalama 5 bin ton üretilen yediveren inciri, daha çok büyükşehirler ve turizm merkezlerine gönderiliyor.

"İhracatçı sayımızın da artması bizleri sevindirmiştir"

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine, yediveren incirinde bu yıl rekoltenin geçmiş yıllara oranla daha iyi olduğunu ifade etti.

Söz konusu incir türünü ihraç etmeye başladıklarını aktaran Şenol, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk incir ilçemizde yetiştirilmektedir. İlçemizde 600 ila 800 dekar arazide yıllık ortalama 5 bin ton incir üretimi yapılmakta. Geçtiğimiz yıllarda rekoltede düşüş yaşanmış olmasına rağmen bu yıl rekolte beklenen üzerinde oldu. Yediveren incirlerinin olgunları iç piyasaya, olgunlaşmadan toplananları ise ihracata gönderiliyor."

Geçmişte alıcı olarak köylere gelen ihracatçı sayısının 2-3'ü geçmediğini anlatan Şenol, "Köylere gelen ihracatçı sayımızda da artış görüyoruz. Bu yıl rekoltenin yanı sıra ihracatçı sayımızın da artması bizleri sevindirdi." dedi.

"İncir üreticisi olarak altın yılımızı yaşıyoruz"

Yediveren incir türünün yaygın olarak üretildiği yerlerden Osmancık Mahallesi'nin Muhtarı ve incir üreticisi Salim Çetin, güzel bir aromaya sahip erkenci incire, giderek artan bir talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl incir üreticisi olarak altın yılımızı yaşıyor, bereketli bir sezon geçiriyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışına incir gönderiyoruz. Fiyatlar 14 ile 28 lira arasında geçti. Yurt dışında başta Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu ülkeleri, Avrupa'da Hollanda ve Rusya'ya ihraç edilmekte. İlk defa bu sene ihracatçının da bol olduğu bir sezon geçirdik. İç piyasada ise başta turizm bölgeleri olmak üzere büyükşehirlerimize gönderiliyor."

Yediveren incirinin Turgutlu'da Osmancık, Yukarıbozkır, Yayla, Dalbahçe, Aşağıbozkır, Irlamaz, Kurudere ve Çıkrıkçı mahallelerinde yetiştirildiğini, diğer bölgelerde erkenci çeşit olarak benzer kalitede ürün bulunmadığını ifade eden Çetin, ağaçlardan ikinci hasadı ise 20 gün sonra yapacaklarını kaydetti.

İncir üreticisi Sinan Karadoğan ise "Turgutlu'ya has bir ürün olan yediveren incirimizde bol bir sezon geçiriyoruz. Bu sene altın yılımızı yaşıyoruz. Bol ve bereketli bir ürün hasat ediyoruz, rekoltelerimiz çok yüksek. Üreticiler olarak çok memnunuz." diye konuştu.

Manisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldi
Manisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldi
Manisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldi
Manisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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