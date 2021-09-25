Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın - Haberler
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Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel
Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın

MANİSA'da, 'Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali' kapsamında Covid-19 aşısına teşvik amacıyla düzenlenen kampanyada, çekilişle 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler veriliyor.

MANİSA'da, 'Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali' kapsamında Covid-19 aşısına teşvik amacıyla düzenlenen kampanyada, çekilişle 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler veriliyor.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kula Belediyesi iş birliğinde, 22-26 Eylül'de düzenlenen 'Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali' ilgi görüyor. Festival kapsamında, Kula Belediyesi önünde aşı uygulama noktası kuruldu. Burada aşı olanlar arasından akşam konser alanında yapılan çekilişle 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler veriliyor. Çekilişleri ise Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız'ın yanı sıra festival kapsamında Kulalı hayranlarıyla buluşan şarkıcılar gerçekleştiriyor.

Kula'da aşılamanın her geçen gün artarak devam ettiğini anlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, bugüne kadar mobil aşı ekipleri ile mahallelere giderek çalışmalar yürüttüklerini, festival kapsamında da aşıya teşvik için böyle bir iş birliği yaptıklarını kaydetti. Bu kapsamda uygulama noktasında aşı olanlar arasından yapılan çekilişlerle 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi. Kampanyanın festival sonuna kadar devam edeceğinin de altını çizen Dr. Ayyıldız, koronavirüsten korunmanın en kolay yolunun aşı olduğunu vurgulayarak, herkesi aşı olmaya davet etti.


Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın

Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın

Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın - Haberler
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