Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın

MANİSA'da, 'Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali' kapsamında Covid-19 aşısına teşvik amacıyla düzenlenen kampanyada, çekilişle 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler veriliyor.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kula Belediyesi iş birliğinde, 22-26 Eylül'de düzenlenen 'Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali' ilgi görüyor. Festival kapsamında, Kula Belediyesi önünde aşı uygulama noktası kuruldu. Burada aşı olanlar arasından akşam konser alanında yapılan çekilişle 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler veriliyor. Çekilişleri ise Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız'ın yanı sıra festival kapsamında Kulalı hayranlarıyla buluşan şarkıcılar gerçekleştiriyor.