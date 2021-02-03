Manchester United, Southampton'ı sahasında 9-0 mağlup etti
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Manchester United, Southampton'ı sahasında 9-0 mağlup etti

03.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:26

Manchester United, sahasında konuk ettiği Southampton'ın tarihi bir farkla mağlup etti. Southampton, karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı. Geçtiğimiz sezon da benzer bir mağlubiyet alan Southampton böylece, iki sezon üst üste tarihi yenilgiler tatmış oldu.

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Southampton'u konuk etti.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 8-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırarak ligde zirve mücadelesini sürdürdü.

Maçın henüz 2. dakikasında Southampton Jankewitz'in gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve konuk ekip için kabus dakikaları üst üste gelen gollerle başladı. 18. dakikada Wan-Bissaka, 25. dakikada Rashford, 34. dakikada Bednarek kendi kalesine ve 39. dakikada Cavani'nin üst üste bulduğu gollerle United ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI DA ŞOV DEVAM ETTİ

İkinci yarıya Manchester United Cavani ve Shaw'ın yerine Martial ve van de Beek değişikliklerini yaparak başladı. Oyunu rölantiya almayan ve eksik kalan rakibi karşısında gol aramaya devam eden Manchester United, 69'da Martial ile skoru 5-0 yaptı. 71. dakikaya gelindiğinde McTominay skoru 6-0'a taşıdı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Bednarek Southampton'da kırmızı kart gördü, kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirdi. 90. dakikada Martial bir kez daha sahneye çıkarak skoru 8-0 yaptı. 90+4'te Daniel James skoru 9-0'a getirerek uzun süre unutulmayacak maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Manchester United, 44 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider Manchester City ile puanları eşitledi.

Manchester United, Southampton'ı sahasında 9-0 mağlup etti
Haber Yorumları (3)
AS: skor 8-0 mı, 9-0 mı anlayamadım. . . . . . .
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HABER İÇERİĞİ: habere 8 0 yendi diye başlayıp 90 artı da 9. golü attı diye bitirmişsiniz maç sonucu 9 0 bu arada
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CAFER: sıradan haber geç.
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