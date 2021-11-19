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Manchester United maçı öncesi Ozan Tufan'dan kötü haber

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İngiltere Premier Lig'de yarın Manchester United'la karşılaşacak Watford'da Ozan Tufan kabusu yaşanıyor. A Milli Takım'dan sakat dönen başarılı orta saha, dev mücadeleyi kaçıracak.

A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ozan Tufan'ın, Manchester United karşılaşmasında forma giyemeyecek. Watford kulübü son ana kadar bekleyeceğini açıklamıştı ancak diz sakatlığı yaşayan futbolcunun riske edilmesi beklenmiyor.

Manchester United maçı öncesi Ozan Tufan'dan kötü haber

YENİ ALIŞIYOR

Premier Lig'e geldiği ilk günlerde uyum sorunu yaşayan Ozan, son 6 maçın 4'ünde ilk 11 başladı. Orta sahadaki ağırlığını yeni yeni hissettirmeye başlayan Ozan için bu sakatlık hiç iyi olmadı.

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