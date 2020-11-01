Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı
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Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı

01.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:10
Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı

Konyaspor maçının 12. dakikasında sakatlanan Başakşehir'in golcüsü Enzo Crivelli, sahadan sedye ile çıkarıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Manchester United maçı öncesinde sakat futbolcu sayısı 4'e yükseldi.

Süper Lig'de 6. haftada Konyaspor ile Başakşehir karşılaşırken konuk takımda Manchester United maçı öncesi kritik bir sakatlık yaşandı.

Mücadelenin 12. dakikasında sakatlık geçiren Enzo Crivelli oyun alanını sedyeyle terk etti. Sakatlanan Enzo Crivelli yerini Giuliano'ya bıraktı. Başakşehir'de Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Chadli'nin de sakatlıkları bulunuyor.

KRİTİK MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Turuncu lacivertliler, Devler Ligi'nde 3. hafta maçında çarşamba günü Manchester United'ı sahasında konuk edecek.

Haber Yorumları (1)
OĞUZ KAĞAN: tüh be sakatlanmasaydı manchestetr''e en az 4 atardı :)
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