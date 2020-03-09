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Manchester United, Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi

İngiliz basını, Manchester United gözlemcilerinin Gaziantep maçında Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır'ı izlediğini yazdı.

09.03.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:41
Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Manchester United, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar'ın gözlemcileri, Gaziantep-Trabzonspor maçında bordo-mavili takımın yıldız oyuncuları Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u izledi.

31 maça çıkan Uğurcan kalesinde 37 gol gördü.

CHELSEA'DE UĞURCAN'I İSTİYOR

Trabzonspor'un 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğunun hatırlatıldığı haberde Norveçli golcünün son haftalarda performansının zirve yaptığı belirtildi. Öte yandan haberde Manchester United'ın dışında Chelsea'nin de Uğurcan Çakır'ı istediği yazıldı.

Sörloth, 37 maçta 25 gol attı 7 asist yaptı.

SCOUTLAR AKIN ETTİ

Gaziantep-Trabzonspor mücadelesini Manchester United, Leipzig, Sevilla ve Tottenham'ın gözlemcileri izledi.

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