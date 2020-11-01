Manchester United, evinde Arsenal'e 1-0 yenildi
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Manchester United, evinde Arsenal'e 1-0 yenildi

01.11.2020 21:30 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:40
Manchester United, evinde Arsenal'e 1-0 yenildi

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile karşılaşacak Manchester United, ligde kayıp. Kırmızı Şeytanlar, konuk ettiği Arsenal'e 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftası Manchester United-Arsenal maçına sahne oldu. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0 kazandı.

Londra ekibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang attı. Arsenal, bu skorla birlikte 7. maçında puanını 12'ye yükseltti. Manchester United ise 6. maçında 3. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.

Manchester United, hafta içerisinde Başakşehir'e konuk olduktan sonra Everton deplasmanına gidecek. Arsenal ise gelecek hafta Aston Villa'yı ağırlayacak.

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