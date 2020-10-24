Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Manchester United Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman?
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Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Manchester United Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman?

24.10.2020 17:56 | Son Güncelleme: 24.10.2020 18:00
Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Manchester United Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman?

İngiltere Premiere Lig karşılaşmaları kapsamında Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, Manchester United - Chelsea maçı hangi gün? Maç hakkında merak edilenleri ve detayları sizler için derledik. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz kanal bilgileri neler? Manchester United muhtemel 11, Chelsea muhtemel 11...

Manchester United ile Chelsea Premier Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve topladığı 6 puanla 15. sırada yer alan Manchester United, 8 puanla 9. basamakta bulunan Chelsea'yi konuk edecek. Karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'ler haberimizin içinde.

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester Utd ile Chelsea arasında gerçekleşecek olan İngiltere Premiere Lig maçı, S Sport Plus , Idman TV , S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Manchester Utd ile Chelsea maçını canlı olarak yayınlıyor.

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester Utd-Chelsea Maçı 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Manchester Utd-Chelsea maçı Türkiye saati ile 19:30'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester Utd ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Old Trafford Stadyumu, Manchester'da oynanacak.

MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11

De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw, Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Telles, Fernandes, Greenwood, Rashford

CHELSEA MUHTEMEL 11

Mendy, James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Pulusic, Havertz, Werner

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