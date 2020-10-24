Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Manchester United Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman?

İngiltere Premiere Lig karşılaşmaları kapsamında Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, Manchester United - Chelsea maçı hangi gün? Maç hakkında merak edilenleri ve detayları sizler için derledik. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz kanal bilgileri neler? Manchester United muhtemel 11, Chelsea muhtemel 11...