Manchester City, transferde dünya rekorunu kırıyor!

08.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:59

Spor Arena Dış Haber | Bu sezon stoper bölgesinde yaşadığı sıkıntıların ardından Manchester City, takviye yapmaya karar verdi. İngiliz ekibi, bu bölge için kesesin ağzını sonuna kadar açtı.



Manchester City, stoper transferinde Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'e yöneldi. İngiliz devi, bu transfer için 110 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılamaya hazır olduğunu İtalyan ekibine belirtti.



City, bu transferi 110 milyon euroya bitirirse Koulibaly, dünyanın en pahalı stoperi olacak ve transferde bir rekor daha kırılacak.



Sezon başında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire, 87 milyon euro ücretle bu alanda rekoru elinde bulunduruyordu.



