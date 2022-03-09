Manchester City - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City - Sporting Lisbon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - Sporting Lisbon maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Manchester City - Sporting Lisbon maçı ne zaman?
Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Manchester City - Sporting Lisbon karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Manchester City - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi? Manchester City - Sporting Lisbon maçı hakemi kim? Manchester City - Sporting Lisbon maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Manchester City - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Manchester City ile Sporting Lisbon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Manchester City-Sporting Lisbon Maçı, 09 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Manchester City-Sporting Lisbon Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Manchester City ve Sporting Lisbon, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.