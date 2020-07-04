Manchester City’nin transfer gündeminde neler oluyor? Pep Guardiola ve takımı hem istatistiksel hem de oyun dominasyonu açısından mükemmel iki sezon geçirmiş ve Premier Lig tarihinin göz kamaştıran şampiyonluklarından birine imza atmıştı.

Pep Guardiola ve takımı hem istatistiksel hem de oyun dominasyonu açısından mükemmel iki sezon geçirmiş ve Premier Lig tarihinin göz kamaştıran şampiyonluklarından birine imza atmıştı. Bu sezon ise Liverpool, City’i hatta tüm ligi darmadağın ederek daha lig bitmeden şampiyonluğunu ilan etti.

Gelecek sene Liverpool ile kıyasıya bir yarışta olması beklenen City’de transfer çalışmaları başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Nathan Ake, Kalidou Koulibaly, Jack Grealish, Leon Bailey ve David Alaba, gelecek sezon Etihad’da forma giymeye çok yakınlar.

Aymeric Laporte her ne kadar iyi bir oyuncu olsa da John Stones, Nicolas Otamendi, Kyle Walker veya Fernandinho, onu savunma hattında desteklemek için iyi değiller. İşte tam da bu noktada Koulibaly ve Ake öne çıkan isimler. Grealish, Bailey ve Alaba ise birazdan değineceğimiz takımdan ayrılması beklenen isimlerin yerine düşünülüyorlar.

Bayern Münih ile anlaşan Leroy Sane dışında Sergio Aguero, Claudio Bravo, Joao Cancelo, John Stones, Kevin De Bruyne ve David Silva havuzundan en az dört ismin ayrılması bekleniyor.

City hâli hazırdaki kadrosunda orta saha ve savunmada büyük eksikliklere sahip. Eğer gelecek sezon Liverpool karşısında başa baş bir şampiyonluk macerası vermek istiyorlarsa bu eksiklikleri kapatmaları ve gidecek olan isimlerin yerlerini doldurmaları gerekiyor veya Gabriel Jesus başta olmak üzere ellerinde olan bir oyuncunun çıkış yakalamasını bekleyecekler.

Kaynak: EuroSport.com