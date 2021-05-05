Manchester City'nin İstanbul coşkusu! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damga vurdu
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Manchester City'nin İstanbul coşkusu! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damga vurdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Paris Saint-Germain'i eleyerek adını finale yazdırdı. Tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalayan İngiliz devinin maçtan sonraki coşkulu kutlamaları sosyal medyaya damga vurdu. Yedek kaleci Zack Steffen'nin paylaştığı görüntü kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Manchester City, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline bileti alan ilk takım oldu. Maçın ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşayan futbolcular soyunma odasında çılgınca eğlendi.

"ISTANBUL BABY"

Manchester City'nin yedek kalecisi Zack Steffen finale çıkmalarının ardından sosyal medyada soyunma odasındaki kutlamaları, "Istanbul baby" notuyla paylaştı. Soyunma odasında tezahüratlar eşliğinde zıplayarak marşlar söyleyen yıldızların görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Manchester City'nin İstanbul coşkusu! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damga vurdu
Manchester City'nin İstanbul coşkusu! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damga vurdu
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PSG'li futbolcular, Manchester City karşılaşmasında hakemin kendilerine küfrettiğini söyledi
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükseldi
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükseldi
Ali Gülhan
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