Manchester City Burnley hangi kanalda? Manchester City Burnley maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Manchester City Burnley hangi kanalda? Manchester City Burnley hangi kanalda? Manchester City ve Burnley, Premier Lig'in heyecan verici mücadelesinde sahaya çıkıyor. Taraftarlar maçın yayın bilgilerini ve saatini araştırıyor.

MANCHESTER CİTY BURNLEY HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Burnley arasındaki İngiltere Premier Lig maçı 27 Eylül 2025 Cumartesi günü Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar üzerinden veya Bein Sports'un internet platformu aracılığıyla şifreli olarak yayını takip edebilecek.

Bu mücadele, Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak. Bein Sports 4'ün yayın bilgilerine Digiturk ve diğer yayın platformlarından ulaşılabiliyor. Maç, futbolseverlere Premier Lig'in rekabet dolu atmosferini yansıtacak bir karşılaşma sunuyor.

MANCHESTER CİTY BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Manchester City Burnley maçı 27 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak ve futbolseverler maçın heyecanını canlı olarak takip edebilecek.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak maç, hafta sonu Premier Lig programının önemli mücadelelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar bu karşılaşmayı hem stadyumdan hem de televizyon ekranlarından izleyerek destek verebilecek.

MANCHESTER CİTY BURNLEY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City Burnley maçı Bein Sports 4 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Bein Sports aboneliği veya ilgili yayın platformu üyelikleri bulunması gerekiyor.

Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı Digiturk, Kablo TV gibi platformlar üzerinden Bein Sports 4 aracılığıyla takip edebilir. Maçın şifresiz bir yayın alternatifi bulunmamaktadır.