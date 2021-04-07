Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Manchester City - B. Dortmund çeyrek final golleri kim at
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MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Borussia Dortmund çeyrek final 1. maçı 2-1 Manchester City'nin galibiyeti ile sonuçlandı.
MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND GOLLERİ KİM ATTI?
Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
M. City'nin golleri:
19. dakika : Kevin De Bruyne
90. dakika : Phil Foden
B. Dortmund'un golleri:
84. dakika : Marco Reus
MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇ ÖZETİ İZLE!
Maç 2-1 M. City'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsport sayfasından takip edebilirsiniz ve izleyebilirsiniz.
MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANDI?
Maç, Etihad Stadyumu, Manchester'da oynandı.