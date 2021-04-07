Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Manchester City - B. Dortmund çeyrek final golleri kim at
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Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Manchester City - B. Dortmund çeyrek final golleri kim at

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Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Manchester City - B. Dortmund çeyrek final golleri kim at

Manchester City - Borussia Dortmund bugün UEFA Şampiyonlar Ligi 1. çeyrek final mücadelesi ile karşılaştı. Kıyasıya geçen maçta kazanan taraf Manchester City oldu. Manchester City - Borussia Dortmund maç özeti izle! Manchester City - Borussia Dortmund kaç kaç bitti? Manchester City - Borussia Dortmund golleri kimler attı?

Manchester City - Borussia Dortmund maçı sona erdi. Futbol severler Manchester City - Borussia Dortmund maç özetini araştırıyor. Manchester City - Borussia Dortmund maç özeti full izle! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı gollerini kim attı?

MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Borussia Dortmund çeyrek final 1. maçı 2-1 Manchester City'nin galibiyeti ile sonuçlandı.

MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

M. City'nin golleri:

19. dakika : Kevin De Bruyne

90. dakika : Phil Foden

B. Dortmund'un golleri:

84. dakika : Marco Reus

Manchester City - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar ligi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Manchester City - B. Dortmund çeyrek final golleri kim at

MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç 2-1 M. City'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsport sayfasından takip edebilirsiniz ve izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANDI?

Maç, Etihad Stadyumu, Manchester'da oynandı.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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