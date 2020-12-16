Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli yıldız Lionel Messi için Manchester City, tüm şartları zorlamaya kararlı. Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır olan İngiliz devi transferi yaz ayında bitirmeyi planlıyor.

Lionel Messi'yi Pep Guardiola ile yeniden buluşturmak isteyen Manchester City, Arjantinli yıldızın mevcut ücretini ödemeye hazır.

Daily Star'da yer alan habere göre, yaz aylarında da Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester City, önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor.

Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor.

Barcelona, Lionel Messi'nin takımda kalması durumunda sözleşmesinde indirime gitmesini bekliyor. Ancak Manchester City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye transfer olasılığını güçlendiriyor.

15 MAÇTA 8 GOL ATTI

Lionel Messi bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaparken son yılların en kötü sezonunu geçiren Barcelona, La Liga'da topladığı 17 puanla 8. sırada bulunuyor.