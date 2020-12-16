Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor

16.12.2020 19:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:07

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli yıldız Lionel Messi için Manchester City, tüm şartları zorlamaya kararlı. Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır olan İngiliz devi transferi yaz ayında bitirmeyi planlıyor.

Lionel Messi'yi Pep Guardiola ile yeniden buluşturmak isteyen Manchester City, Arjantinli yıldızın mevcut ücretini ödemeye hazır.

Daily Star'da yer alan habere göre, yaz aylarında da Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester City, önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor.

Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor.

Barcelona, Lionel Messi'nin takımda kalması durumunda sözleşmesinde indirime gitmesini bekliyor. Ancak Manchester City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye transfer olasılığını güçlendiriyor.

15 MAÇTA 8 GOL ATTI

Lionel Messi bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaparken son yılların en kötü sezonunu geçiren Barcelona, La Liga'da topladığı 17 puanla 8. sırada bulunuyor.

Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor
Haber Yorumları (3)
BENİM FİKRİM: Taş yerinde ağırdır. Bence hiç başarılı olamıyacak, giderse.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AFYONLU: BİZ RONALDOCUYUZ!
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
NE: bizeneeeeeeeeeeeeee
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akbağ Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 19:52:46. #1.14#
title