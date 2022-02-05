Manavgat'ta yangından etkilenen çitçiye 169 milyon TL verilecek

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınından etkilenen çiftçilere AFAD tarafından 169 milyon TL verileceğini açıkladı.

Başta Manavgat olmak üzere Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçelerini etkisi altına alan yangının ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti teşkilatlarıyla sahada vatandaşların yanında olduklarını söyleyen AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, "Gerek yangın sürecinde gerekse yangından sonra vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidererek yaraları sarmaya başladık. Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla hiçbir afetzedeyi mağdur etmeden yanan veya yangından hasar gören evlerin yapımına başlandı. Traktörleri yanan çiftçilerimize yenileri verildi. Hayvanları telef olan vatandaşlarımıza yardım edildi. Hükümetimiz bir taraftan yangının yaralarını sararken bir taraftan da vatandaşlarımıza maddi yardımlarını sürdürdü. Son olarak AFAD tarafından yangından etkilenen çiftçilerimize 169 milyon TL'lik verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı" dedi.

169 milyon TL çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Taş, yangının ilk gününden bugüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin vatandaşını hiç yalnız bırakmadığını belirterek, yangından zarar gören çiftçilere müjde verdi. Taş, "AFAD tarafından Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya bölgemizde yangından etkilenen çiftçilerimize hazırlanan 169 milyon TL, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Kısa süre içerisinde bu ödenekler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yangının ilk gününden itibaren hükümetin vatandaşların yanında olduğunu ve her türlü ihtiyacını karşıladığını ifade eden Taş, "Tarihin en büyük yangınlarından birini yaşadık. Can kayıpları oldu Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımız oldu. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci vatandaşlarımızla el ele sorunsuz bir şekilde atlatıyoruz. TOKİ tarafından yanan evlerin yerine yenileri tüm hızıyla yapılıyor. Biz de süreci yakinen takip ediyoruz. Tamamlanan ve tamamlanma noktasına gelen evlerimiz var. Diğer taraftan maddi yardımlar sürüyor. Vatandaşlarımızın içleri rahat olsun. Hükümetimiz yanlarında" diye konuştu.

Taş, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kuruma, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Antalya milletvekillerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi