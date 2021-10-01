Manavgat'ta yangın sebebiyle hasar gören yaşam alanlarına boya desteği - Haberler Ekonomi
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Manavgat'ta yangın sebebiyle hasar gören yaşam alanlarına boya desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Manavgat'ta yangın sebebiyle hasar gören yaşam alanlarına boya desteği

Marshall, yaz aylarında ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının yaşam alanlarında oluşturduğu tahribatın giderilmesi amacıyla başlatılan yeniden yapılanma çalışmalarına boya temin etti.

Marshall, yaz aylarında ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının yaşam alanlarında oluşturduğu tahribatın giderilmesi amacıyla başlatılan yeniden yapılanma çalışmalarına boya temin etti. Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan 'Bir Destek Bir Yuva' projesine boya gönderimi sağlanırken, ihtiyaç durumunda ise gönderimin devam edeceği belirtildi.

Yaz aylarında ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının oluşturduğu tahribatın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Marshall, Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan "Bir Destek Bir Yuva" projesine, yerleşim alanlarındaki tahribatın giderilmesi için boya desteği sağladığını açıkladı.

Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, yangın anındaki yardımlar kadar sonrasındaki yapılanma çalışmalarına katkı sağlamanın çok gerekli ve önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Yangınların verdiği zarar hepimizi çok üzdü ve derinden etkiledi. Şirket olarak yeniden yapılanma çalışmalarına katkıda bulunmayı görev biliyoruz. Bunu hem kurumsal anlamda ülkemize karşı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz hem de şirket çalışanları olarak bireysel anlamda çok önemsiyoruz. Bu çerçevede yangından etkilenen bölgelerdeki yeniden yapılanma çalışmalarına katkı sağlamak üzere Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan "Bir Destek Bir Yuva" projesine boya gönderimleri ve uygulaması ile biz de bir katkıda bulunduk. Bu proje, orman yangınlarında kısmen hasar gören evler; sera, çiftlik, ahır gibi üretim alanlarını; okul, sanat merkezi gibi ortak kullanım yerlerini onararak yeniden hayata geçirebilmeyi, geçim kaynaklarını, hayvanlarını, birikimlerini, kovanlarını, tarım araçlarını ve daha bir çoğunu kaybeden vatandaşlarımıza destek olmayı hedefliyor. Böylesine önemli bir projede yer almaktan mutluluk duyuyor, görevimizi yerine getirebilmenin huzurunu yaşıyoruz. Her kurumu imkanları dahilinde yangından zarar gören bölgelerdeki yapılanma çalışmalarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz". - İSTANBUL

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Haber: Manavgat'ta yangın sebebiyle hasar gören yaşam alanlarına boya desteği - Haberler Ekonomi
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