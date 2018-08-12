Manavgat, Moskova'da Tanıtıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Festivali'nde, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından stant açılarak Manavgat'ın tanıtımı gerçekleştirildi.



MATSO'nun standı yoğun ilgi görürken MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ve stantta görevli personel tarafından Manavgat'ın da tanıtımı yapıldı.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, yaptığı açıklamada, festivalin bölge turizmi adına önemli olduğunu ve festivalin her geçen yıl daha da verimli geçtiğini söyledi. Bu yıl bölgeye gelen Rus turist sayısında artış yaşandığını dile getiren Boztaş, bu sayının 2019 yılında daha da artacağını ifade etti. Boztaş, "Festivalde MATSO olarak açtığımız standımız yoğun ilgi gördü. Festivalde Manavgat-Side destinasyonunu güzel şekilde tanıttık. Bu tür tanıtımlarda Side turizm destinasyonuna gösterilen ilgi umutlarımızı artırıyor." dedi.