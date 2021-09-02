Mame Thiam Kayseri'yi tercih etti
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Mame Thiam Kayseri'yi tercih etti

Mame Thiam Kayseri'yi tercih etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam milli takım kampına gitmedi.

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam milli takım kampına gitmedi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un son transferi Mame Thiam, Senegal Milli Takım kampına gitmek yerine Kayseri'de kalıp antrenman yapmayı tercih etti. Senegal Milli Takımının Togo ve Kongo ile oynayacağı milli maçlar için kampa davet edilen Mame Baba Thiam, rahatsızlığı bulunduğunu ve bunun için milli takım kampından affını isteyerek Kayseri'de çalışmayı tercih ettiği öğrenildi.

Mame Thiam, sarı kırmızılı takıma Fenerbahçe'den transfer edilmiş ve Başakşehir maçında attığı golle 3 puanı getiren isim olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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