Maltepe Belediyesi kadınlar için Sosyal Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı

05.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:11

Maltepe Belediyesi, Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'ni, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde hizmete açtı. Kadınlara yönelik uzman eğitmenlerce ücretsiz meslek edindirme kursları düzenlenecek olan merkezin açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Mahallemizin tüm kadınlarına hayırlı olsun" dedi.



Başıbüyük mahallesinde hizmet verecek olan Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, mahalle muhtarları ve yüzlerce kadın katıldı. Kurdela kesiminden sonra açılış konuşması yapan Başkan Ali Kılıç, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde böyle anlamlı bir merkezi mahallemize kazandırmaktan, siz değerli kadınların hizmetine sunmaktan dolayı mutluyum. Burada uzman eğitmenlerimiz her zaman sizin yanınızda olacak. Birbirinden güzel kurslarımızı sizin için düzenleyeceğiz. Mahallemizin tüm kadınlarına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Kadınlara ücretsiz kurslar



Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından faaliyet gösterecek olan Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde, kadınlara yönelik çeşitli ücretsiz kurs ve etkinlikler düzenlenecek. Meslek edindirme kursları kapsamında giyim/biçki-dikiş, el nakışı, iğne oyası, el örgüsü, mefruşat, dekoratif el sanatları, okuma-yazma, spor, işaret dili, site görevlisi ve bahçıvan, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, bilişim teknolojileri, e-ticaret ve pazarlama, grafik tasarım, elektrik ev aletleri bakımı ve tamiri ile servis elemanı/garsonluk gibi konularda eğitim verilecek. Ayrıca psikolog, pedagog desteği ve hukuki konularda danışmanlık hizmetleri, evlilik öncesi danışmanlık, anne-çocuk beslenmesi, bebeklerde ve çocuklarda tamamlayıcı beslenme, toplumda kadının yeri ve anayasal hakları, engelli ve engelli hakları, çevre ve toplum sağlığı ve ilk yardım konularında da eğitim ve seminler de kadınlara sunulacak.



Mavi balonlar kadınlar için gökyüzünde



Yaşam merkezindeki açılışın ardından belediyenin Yalçın Kızılay Spor Kompleksi'ni ziyaret eden Başkan Kılıç, pilates eğitimi gören 100'den fazla kadına karanfil vererek, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Kılıç, "Bundan 85 yıl önce ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde pek çok batı ülkesinden önce Türk kadını seçme ve seçilme hakkını kazandı. Aradan yıllar geçti. O ülkelerde kadının siyasetteki temsili arttıkça bizde ne yazık ki geriye gitti. Bunu geçtim. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Kadınlar artık ayağa kalkmak zorunda. Siz kadınlar yan yana ve güçlü durdukça, evlatlarımızın bu anlamda iyi eğitim almasını sağladıkça bu sorunların çözümüne de biraz olsun katkı sunulacaktır. Kadının başının daha dik olduğu, ekonomik özgürlüğünün sağlandığı, kimseye biat etmek zorunda kalmadığı, namus denilen kavramın faturasının kadına ödetilmediği çağdaş, demokratik bir Mustafa Kemal Atatürk Türkiyesi'nde yaşamayı umut ediyorum" şeklinde konuştu. Başkan Kılıç daha sonra kadınlarla birlikte, gökyüzüne mavi balonlar bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA