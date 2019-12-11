Malkara'da "sürü yönetimi elemanı kursu" açıldı

11.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:40

Malkara ilçesinde "sürü yönetimi elemanı kursu" açıldı.

Halk Eğitim Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa düzenlediği, 84 kursiyerin katıldığı ve 104 saat sürecek kurs sonunda katılımcılara belge verilecek.

Kurs 2 Ocak'ta sona erecek.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Oktay Öcal, kursun açılışında yaptığı konuşmada, bilinçli yapılan hayvancılığın artık para kazandırdığını söyledi.

Öcal, "Hem bakımlı hayvanlar para yapıyor, hem de kursa katıldığınız için belge alıyor ve bu belge karşılığında da devlet desteklerinden 5 bin lira destek alıyorsunuz. Amacımız artık göçü tersine çevirmek ve gençlerimizi köylerine geri döndürmek." dedi.

Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda veteriner hekimler Ferhat Sinan Yılmaz, Ömer Bilal Özcan ve Yusuf Akın kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği, sürü yönetimi, sürünün beslenmesi, sürü bakım ve sağlığı konularında bilgiler verecek.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca da kursta yaptığı konuşmada Malkara'da 75 bini aşkın küçükbaş hayvan olduğunu ve bu sayının gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Kursun açılışına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut ve Hayvan Sağlığı İl Şube Müdürü Tolga Özkan da katıldı.

Kaynak: AA