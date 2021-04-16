Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu
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Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu

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Sezon başında takımın savunma ikilisi olarak görev yapmaya başlayan Tisserand ve Lemos, yedek kulübesine hapsoldu. Uruguaylı Lemos, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinden sonra mecbur kalınmadıkça kullanılmadı. Szalai-Serdar uyumundan sonra da Tisserand da kulübeye hapsoldu. Maliyeti yaklaşık 100 milyon TL'yi bulan iki stoper sınıfta kaldı, kasaya da büyük zarar verdi.

Fenerbahçe'nin stoperde yüzü gülmüyor. Sarı-Lacivertliler üç sezonda o bölgeye yaptığı birçok takviyeden sadece Szalai'de nokta atışı yapabildi. Sezon başında bonservisleri ve maaşlar için kasadan 100 milyon TL çıkan Lemos ve Tisserand ikilisi Sarı-Lacivertliler'in yeni karavanası oldu.

4 AYDIR FORMA GİYMİYOR

Marcel Tisserand, son 6 lig maçında sadece Beşiktaş maçında 30 dakika süre alabildi. Uruguaylı Lemos ise son resmi maçına 21 Ocak'taki Sivas deplasmanında çıktı. Tisserand için Wolfsburg'a 4 milyon, Lemos için de Las Palmas'a yaklaşık 2 milyon euro ödendi. Maaşları ise toplamda 5 milyon euro civarında. Atilla Szalai geldikten sonra iki futbolcu da formayı unuttu.

Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu
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