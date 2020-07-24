Malezya, yurtdışından gelenler için zorunlu karantina uygulamasına geri döndü
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Malezya, yurtdışından gelenler için zorunlu karantina uygulamasına geri döndü

KUALA Malezya hükümeti, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son bir haftada yükselmesi üzerine, yurtdışından ülkeye gelenlere karantina merkezlerinde iki hafta zorunlu kalma uygulamasını geri getirdi.

Malezya, yurtdışından gelenler için zorunlu karantina uygulamasına geri döndü
24.07.2020 06:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 06:21

KUALA Malezya hükümeti, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son bir haftada yükselmesi üzerine, yurtdışından ülkeye gelenlere karantina merkezlerinde iki hafta zorunlu kalma uygulamasını geri getirdi.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, hafta başından bu yana vaka artışlarının 3 gün üst üste iki haneli rakamlarda gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Yurtdışından ülkeye giriş yapan Malezyalılar ve yabancı uyruklulara ev karantinası uygulamasını bugünden itibaren sonlandırarak, karantina merkezlerimiz veya otellerde zorunlu karantina uygulamasına geçiyoruz." dedi.

Vaka artışlarındaki yükselmenin, halkın sosyal mesafe kurallarına uymamasından kaynaklandığını belirten Bakan İsmail, "Bu konuda sorumsuz davranış sergileyen ve tedbirlere uymayanlara para ve hapis cezası verilecektir." diye konuştu.

Normalleşme ve Kovid-19 tedbirlerini hafifletme kapsamında Malezya, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye yurtdışından girenlerin karantina merkezlerinde tutulması zorunluluğunu kaldırmış, ev karantinası uygulaması getirmişti.

Kaynak: AA

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