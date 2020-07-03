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Malatyalı isimlerden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Malatyalı isimlerden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
03.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:04

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Malatya'ya yapılacak tesis yatırımları ve Yeni Malatyaspor ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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