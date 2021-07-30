Malatyalı Boksör Merve Karakoç dereceyle yurda döndü
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Malatyalı Boksör Merve Karakoç dereceyle yurda döndü

Malatyalı Boksör Merve Karakoç dereceyle yurda döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatyalı Boksör Merve Karakoç, Üst Minikler Erkekler ve Bayanlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'ndan Türkiye üçüncüsü olarak döndü.

Malatyalı Boksör Merve Karakoç, Üst Minikler Erkekler ve Bayanlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'ndan Türkiye üçüncüsü olarak döndü.

Türkiye Boks Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan, Üst Minikler Erkekler ve Bayanlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası, Sakarya'da yapıldı. 40 ilden 229 sporcunun katıldığı şampiyonada 40 kilogramda Malatyalı sporcu Selin Merve Karakoç Türkiye üçüncüsü oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Genlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, alınan başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek " Sporcumuzun almış olduğu başarı bizleri memnun etti. Umarım Boks branşında emek veren antrenörlerimiz ve sporcularımız Ulusal ve Uluslararası Şampiyonalarda daha iyi dereceler elde eder. Selin Merve Karakoç Türkiye üçüncüsü olmasından dolayı tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA

Malatyalı Boksör Merve Karakoç dereceyle yurda döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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