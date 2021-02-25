Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör, Şefik Öner, Mustafa Kırbaş

ANTALYA KEMERSPOR: Nihat - Mert (Dk. 79 Akın), Evren, Umut, Mesut, Berkay, Seyit, Mustafa (Dk. 82 Rıdvan), Ramazan, Sercan, Talha (Dk. 73 Cem)MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail- Emre (Dk.85 Uğurcan), Akın (Dk. 89 Burak), Gökhan, Ayhan (Dk. 89 Fahri), İlker, Erhan, Mücahit, Halil (Dk. 85 Deniz), Sıddık, Güney (Dk. 75 İzlem)GOLLER: Dk. 5 Umut (Antalya Kemerspor), Dk. 7 Güney, Dk. 69 Akın, Dk. 71 Emre (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)SARI KARTLAR: Ramazan, Mesut, Akın (Antalya Kemerspor), İzlem, İlker (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 3-1 yenildi.5'inci dakikadaki Antalya Kemerspor atağında Berkay'ın orta sahadan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ceza alanı ön çizgisine havadan yolladığı topa iyi yükselen Sercan kafa ile topu ceza alanı sol çizgisine gönderdi. Gelen topu defans önünden alan Umut rakibini geçerek plase vuruş ile takımını öne geçiren golü attı: 1-0.7'nci dakikadaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un kazandığı korner vuruşunu Güney Tutcuoğlu kullandı. Ceza alanı içerisine gelen top karambolda defans oyuncularına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.29'uncu dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor ceza alanı dışında topla buluşan Mert Çölgeçen'in plase sert vuruşu direğin yanından çok az farkla auta çıktı.37'nci dakikadaki Kemerspor atağında ceza alanı sağ kanadında Talha'nın pası ile topla buluşan Seyit topu ceza alanı sağ çizgisindeki Mesut'a yolladı. Bu oyuncunun durdurmadan gönderdiği topa gelişine sert vuran Umut Dilek'in şutu direğe çarparak ceza alanı dışına kadar çıktı.69'uncu dakikadaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Kemerspor ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Emre Gemici topu daha müsait durumdaki Akın Akman'a yolladı. Topun gelişine sert vuran Akın'ın şutu ağlarla buluştu: 1-2.71'inci dakikadaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında orta sahada topla buluşan Akın Akman topu Kemerspor ceza alanı önünde uygun durumdaki Emre Gemici'ye yolladı. Topu iyi takip eden Emre plase sert şutu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

Karşılaşma Malatya Yeşilyurt Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN