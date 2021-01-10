Malatya'ya şehit ateşi düştü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'ya şehit ateşi düştü (3)

10.01.2021 00:36 | Son Güncelleme: 10.01.2021 00:40
Malatya'ya şehit ateşi düştü (3)

ÇELİK ÇİFTİNİN NİŞAN I PAYLAŞILDIDiyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in (24) 2019 yılında Ebru Çelik (22) ile evlendiği nişan kurdelesini kestiği fotoğrafını paylaşan MHP...

ÇELİK ÇİFTİNİN NİŞAN I PAYLAŞILDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in (24) 2019 yılında Ebru Çelik (22) ile evlendiği nişan kurdelesini kestiği fotoğrafını paylaşan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, başsağlığı mesajı yayınlayarak, "2019 Haziran ayındaki nişan yüzüklerini büyük mutlulukla taktığımız kardeşimizin şehit haberini üzüntü içinde aldık. Şehidim hakkını helal et bize" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Prens Harry Meghan Markle
Spor Mesut Özil Arda Turan Ryan Babel Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Hisarcık Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'ya şehit ateşi düştü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 00:41:36. #1.14#
title