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Malatya Ticaret Borsası

19.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:36
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 37,11 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 37,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg37,1137,11
Kuru kayısı Kg26,9226,92
5 No'lu şekerpare kayısı Kg21,2521,25

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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