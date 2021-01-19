Malatya Ticaret Borsası
19.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:36
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 37,11 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 37,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|37,11
|37,11
|Kuru kayısı
|Kg
|26,92
|26,92
|5 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|21,25
|21,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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