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Malatya Teknokent'teki firma sayısında büyük artış

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent'teki firma sayısı son 4 yılda yüzde 270 artış gösterdi.

Malatya Teknokent'teki firma sayısında büyük artış
05.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:33

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent'teki firma sayısı son 4 yılda yüzde 270 artış gösterdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Teknokent'in faaliyetleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent geleceğe koşuyor" dedi.

Teknokent'in, Ar-Ge Projeleri olarak 2016 yılında 40, 2017 yılında 44, 2018 yılında 60 ve 2019 yılında ise 88 proje üretti. Pusula ön kuluçka merkezi olarak ta, 26 tanıtım etkinliği, 5 mini Tekno Pazar ve AB proje tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Teknokent'in aktif firma sayısı ise, 2016'da 17, 2017'de 26, 2018'de 41, 2019 da 65 ve 2020'de ise 64 oldu. Teknokent binasındaki doluluk oranı yüzde 37'lerden yüzde 160'lara çıktı. Teknokent binasındaki boş ve inşaatı tamamlanmadan bırakılan tüm alanlar bölünerek veya inşaatı tamamlanarak ofis alanlarına dönüştürüldü. - MALATYA

Kaynak: İHA

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