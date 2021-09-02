Malatya ihracatı yüzde 76 arttı
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Malatya ihracatı yüzde 76 arttı

Malatya ihracatı yüzde 76 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2021 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76 artışla 40 milyon 219 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2021 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76 artışla 40 milyon 219 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Malatya'nın Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76 artışla 40 milyon 219 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Sanayimizin çarkları daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız salgına rağmen üretmeye devam etmektedir. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.

Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre Malatya'dan yapılan ihracatın yüzde 32 artışla 235 milyon 457 bin dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, ihracat grafiğinin her geçen ay daha da yükseldiğini belirtti.

"Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum"

Malatya'nın her koşulda üretime devam ettiğine dikkati çeken Sadıkoğlu, "Salgınının getirdiği her zorluğa rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu minvalde pandemi sonrası en iyi çıkış yapan ülkelerden biri olacağımız gözükmektedir. Sanayinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız salgına rağmen çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmaya devam edecektir. Biz de Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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