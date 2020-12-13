Başkan Gürkan, Güneş Enerji Santrali çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yaka Mahallesi'nde yapımı süren Güneş Enerji Santrali (GES) çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaka Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiği GES alanında inceleme Başkan Gürkan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürkan, enerji üretimi noktasında birçok yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kısa bir süre içerisinde hizmete girmesini planladığımız Kuyuönü HES projemizle yaklaşık olarak 2.5 megawat enerji üretimi gerçekleştirilecek. Kuyuönü'ndeki su debisinin artırılması ile enerji üretimimiz 3 megawata kadar çıkarılabilecek." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin her alanda hizmet ürettiğini belirten Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet hamlesi içerisinde birçok proje hazırlayarak hayata geçirmekteyiz. Bir taraftan tarihi eserlerin ayağa kaldırılarak gelecek nesillere aktarılması ve UNESCO kültür mirası listesine alınması için çalışırken, diğer taraftan da daha yaşanabilir bir Malatya oluşturmak için altyapı, üstyapı çalışmaları, çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmalarımızın yanında yenilenebilir enerji alanında da GES ve HES projeleriyle Malatya'nın geleceğine yönelik yatırımlarımız devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak çöpten enerji üretimi olsun, GES ve HES projelerimizle Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara Belediye olarak imza atmaktayız. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu çalışmalarımız memleketimize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı