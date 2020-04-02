Malatya'dan mart ayında 23 milyon 411 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, mart ayında 8 bin 836 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 23 milyon 411 bin 385 dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, mart ayında 8 bin 836 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 23 milyon 411 bin 385 dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Özcan, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayında sevindirici ihracat rakamlarına ulaşıldığını belirtti.

Geçen ay 8 bin 836 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 23 milyon 411 bin 385 dolar gelir elde edildiğini bildiren Özcan, şöyle devam etti:

"Özellikle tarım sektöründe üretimin durmaması için de çalışmalarımız devam ediyor. Kuru kayısıda mart ayı ihracatı ülkemizin ve Malatya'mızın yüzünü güldürdü. Geçen yılın mart ayında kuru kayısı ihracat rakamımız 8 bin 300 tondu."

Bazı Avrupa ülkelerine ihracatta kısmi problemler olduğuna ancak diğer pazarlarda artış gözlemlendiğine işaret eden Özcan, şunları kaydetti:

"Bununla beraber ABD, Cezayir, Beyaz Rusya, Avustralya ve Mısır'a ihracatımızda ciddi anlamda artış söz konusu. Avrupa'daki bu durağan tabloyu, bahsettiğimiz ülkelerle hem kapatıp hem de ihracatımızı artırmış durumdayız. Avrupa'da İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde özellikle Kovid-19 salgını arttığı için bu ülkelerde durağan bir tablo görüyoruz."

Kaynak: AA