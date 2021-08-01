Malatya'da yüzme bilmeyen çocuklara ve gençlere ücretsiz kurs
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Malatya'da yüzme bilmeyen çocuklara ve gençlere ücretsiz kurs

Malatya'da yüzme bilmeyen çocuklara ve gençlere ücretsiz kurs
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'da, 6-18 yaş arası için 'Yüzüme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle başlatılan ücretsiz yüzme kursları yoğun ilgi görüyor.

Malatya'da, 6-18 yaş arası için 'Yüzüme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle başlatılan ücretsiz yüzme kursları yoğun ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt ilçesi Şeker Kompleksi'nde bulunan Malatya Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda açılan yüzme kursuna katılmak isteyenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu Kayıt Bürosu'na başvuru yapabiliyor. Yoğun ilginin olduğu başvurularda kayıtlar alınırken, 6-18 yaş arası tüm çocuk ve gençlere yönelik yüzme kursunun ücretsiz olduğu vurgulandı. Yaz spor okulları arasında en fazla ilginin de yüzme branşına olduğu aktarıldı.

Öte yandan Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndan yararlanmak isteyen sivil vatandaşlar için de tek seferlik giriş ücreti olarak 25 TL, halka açık saatlerde tek kişilik abone ücretinin ise (haftada en fazla 3 gün) aylık 180 TL olduğu hatırlatıldı. - MALATYA

Malatya'da yüzme bilmeyen çocuklara ve gençlere ücretsiz kurs

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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