Malatya'da yapılan 68'inci Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Ali Rıza Kaya oldu
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Malatya'da yapılan 68'inci Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Ali Rıza Kaya oldu

Malatya'da yapılan 68'inci Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Ali Rıza Kaya oldu
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Spor

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 68'incisi düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Rıza Kaya kazandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 68'incisi düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Rıza Kaya kazandı.

Darende Güreş Sahası'nda 173 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başpehlivanlık için Ali Rıza Kaya ile İbrahim Bölükbaşı finalde karşılaştı.

Çekişmeli geçen müsabakada rakibini altın puanla yenen Kaya, başpehlivanlığı elde etti.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, alanda yaptığı konuşmada, Zengibar Karakucak Güreşleri'nin bölgenin en önemli güreş organizasyonu olduğunu söyledi.

Darende'de 68 yıldır karakucak güreşlerinin yapıldığına ifade eden Özkan, "İlçemizin güreş tarihi yüzlerce yıla dayanmaktadır. Bu yıl pandemi tedbirleri altında 68'incisini yapıyoruz. Darende, karakucak güreşlerinde birçok pehlivan yetiştirmiş önemli bir merkezdir. Bizler bu geleneği en güzel şekilde devam ettirmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Başpehlivan Ali Rıza Kaya da Darende'nin karakucak güreşlerinde önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Bugün başpehlivanlık bana nasip oldu. Çok mutluyum. Saha ve seyirci çok güzeldi. Zengibar Karakucak Güreşleri'nde şampiyon olmanın gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Organizasyonun güreş ağalığı ise iş insanı Vehbi Güzel'e verildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödüller takdim edildi.

Etkinliğe, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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Malatya'da yapılan 68'inci Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Ali Rıza Kaya oldu - Haberler Spor
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