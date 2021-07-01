Malatya'da su borcu olanlara müjde!

MASKİ'ye borcu olan abonelerin 31 Ağustostarihine kadar yapılandırma için başvuru yapabileceği duyuruldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 7326 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarının yapılandırılmasının başlandığını, peşin ödeme yapıldığında gecikme bedelinde yüzde 90 indirim uygulanacağının müjdesini verdi.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 90 İNDİRİM

Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, 04.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7326 Sayılı Kanunla 30.04.2021 tarihine kadar birikmiş su borcu bulunan abonelere büyük kolaylık getirildiğini kaydederek, "MASKİ'ye borcu olan abonelerimizin başvurularını almaya başladık. Bu yapılandırmayla; kurumumuza borcu olan abonelerimize peşin ödemede yüzde 90, iki taksit ile ödemesi durumunda yüzde 50, diğer vadeli ödemelerde ise 18 taksite kadar ödeme imkânı sunulmuştur. Vatandaşlarımız, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını yaparak bu imkândan yararlanabilirler. Su borcu olanlar için güzel bir fırsat. Abonelerimizin yapılandırma için kimlik bilgileri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının alt katında yapılandırma merkezimize ve kırsal ilçelerimizdeki şubelerimize müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.

Kaynak: Bültenler