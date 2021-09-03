Malatya'da pancar kampanyası 6 Eylül'de
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Malatya'da pancar kampanyası 6 Eylül'de

Malatya'da pancar kampanyası 6 Eylül'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya Şeker Fabrikası 2021-2022 pancar alım kampanyası 6 Eylül tarihinde başlayacak.

Malatya Şeker Fabrikası 2021-2022 pancar alım kampanyası 6 Eylül tarihinde başlayacak. 120 gün sürecek olan kampanya döneminde, 470 bin ton pancar alınıp, 60 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

Şeker kampanyası hakkında bilgi veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bu yıl hedeflerinin yaklaşık 470 ton pancar işletip 60 bin ton şeker, 150 bin ton yaş küspe, 20 bin ton da melas üretmeyi planladıklarını ifade ederek, "Kampanyamız 6 Eylül pazartesi başlayacak. Yaklaşık 120 gün sürecek. İlk alımları Kahramanmaraş ve Şanlıurfa bölgesine başlatacağız. Yağışların az olmasından dolayı özellikle Yazıhan, Sivas, Kangal ve Ulaş bölgemizde biraz etkiledi. Buralarda rekolte biraz düşük. Buna rağmen özellikle bizim Urfa ve Maraş'taki pancarlarımızın çok kaliteli verimli olduğun haberlerini alıyoruz" şeklinde konuştu.

Gecen yıl TÜRKŞEKER içerisinde Malatya şeker fabrikasının birinci geldiğini de hatırlatan Murat," Bu hem Malatya açısında ve bölge açısından çok sevindirici bir durum. Çünkü sürekli gündemde Malatya şeker fabrikası ya kapatılıyor ve satılıyordu. En kötü fabrika görünümündeydi. Ama geldiğimiz nokta gerçekten takdir yaşayandır. Bir başarı elde ettik ve mücadelemizin karşılığını aldık" diye konuştu.

Murat, fabrikanın en büyük sorununun ise geçici işçi sorunu ve elaman yetersizliği olduğunu ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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