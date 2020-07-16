Malatya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
16.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:56
Malatya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Y'nin kullandığı 44 ED 022 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda A.S. yönetimindeki 44 LD 533 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA