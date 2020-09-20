Malatya'da meyve sineği paniği
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Malatya'da meyve sineği paniği

Türkiye'nin meyve ihracatına ve ülke imajına zarar veren Akdeniz meyve sineği Malatya'da görüldü.

Malatya'da meyve sineği paniği
20.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:07

Türkiye'nin meyve ihracatına ve ülke imajına zarar veren Akdeniz meyve sineği Malatya'da görüldü. Yetkililer, üreticileri bu zararlıya karşı mücadele için uyarılarda bulundu.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya'nın Akçadağ, Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arguvan, Pütürge, Doğanşehir, Darende, Doğanyol ve Kale ilçelerinde 20 mahallede 850 dekar alanda bulunan kayısı ve meyve bahçelerinde 40 tuzak ve 20 istasyon ile Akdeniz meyve sineğinin izinin sürüldüğü belirtildi. İlk yapılan tespitlerde ergin sineklerin gözlemlendiği ve henüz bir zararın olmadığı vurgulanan açıklamada, "Dış karantina zararlısı olan Akdeniz meyve sineği zaman zaman ihracatımızda olumsuzluklara neden olmaktadır. Genellikle turunçgillerde görülen bu zararlının ilimizde de görülüp görülmediğini tespit etmek amacıyla 2016 yılında Akdeniz meyve sineği zararlısı için sürvey çalışmaları başlamıştır. İlimizde Akçadağ, Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arguvan, Pütürge, Doğanşehir, Darende, Doğanyol ve Kale ilçelerinde olmak üzere toplam 10 ilçede 20 mahallede 850 dekar alandaki kayısı ve karışık meyve bahçelerinde 40 tuzak ve 20 istasyon kurulmuş olup, haftalık takipleri yapılmaktadır. Akdeniz meyve sineğinin takibinde şu ana kadar edindiğimiz izlenimlere göre ilimiz kayısı bahçelerinde henüz bir zararı tespit edilmediğidir. Ancak geç olgunlaşan meyve türlerinde zarar oluşturabileceği, kayısı dışında Ağustos ve daha sonraki aylarda şeftali, Trabzon hurması, incir, ayva, nar üzüm, kiraz elma gibi ürünlerde zarar oluşturabileceği kanaatine varılmıştır. Bundan dolayı üreticilerimizin geç olgunlaşan meyveleri takip ederek Akdeniz meyve sineğine karşı mutlaka mücadele etmeleri gerekmektedir. İlimizin bazı ilçe ve mahallelerinde şu an itibariyle Akdeniz meyve sineği çıkışları başlamıştır" ifadeleri yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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