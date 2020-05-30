Malatya'da Kovid-19 tedbirleri
Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallelerde denetimlerini sürdürüyor.
30.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:06
Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallelerde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Yazıhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 29 Mayıs'ta 14 günlük karantina uygulaması yapılan Sürür ve Kömüşhan Mahallelerinin güvenlik tedbirleri aldı.
Mahalle girişlerinde uygulama noktası kuran jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Kaynak: AA