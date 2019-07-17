Malatya'da kayısı hasadı devam ediyor

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan Malatya'da hasat çalışmaları sürdürülüyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Yeşilyurt ilçesinin Görgü Mahallesi'nde bir kayısı bahçesini ziyaret etti.

Çalık, burada yaptığı açıklamada, kent ekonomisi için kayısının çok önemli olduğunu, bu meyveden her yıl 300 milyon dolara yakın gelir elde edildiğini söyledi.

Kayısının bölge ekonomisine de katkı sağladığını belirten Çalık, çevre illerden gelen mevsimlik işçilerin kentte yaklaşık 2 ay süresince kayısı toplayarak para kazandığını ifade etti.

Çalık, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret olarak tescillenen kayısı için lisanslı depo kurulacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Lisanslı depo buraya geldikten sonra üreticilerin kayısıyla ilgili fiyatlandırma konusundaki sorunlarını da bertaraf etmiş olacağız. Kükürtle ilgili sorun var. Maalesef üreticilerimiz kükürt oranını belirlemede sıkıntı yaşıyor. Biz kayısının izlenebilir ürün olmaktan çıkarılması için Tarım Bakanımız ile görüştük. Son bir yıldır ceza kesilmiyor ve süreç devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli en son yasal düzenleme için talimat verdi. Kayısı izlenebilir ürün olmaktan çıkarılırsa üreticilerin ve tüccarların sorununu bertaraf etmiş olacağız."

Yapılan girişimlerle meyve suyu yapılan ıskarta kayısının fiyatının da yükseldiğine dikkati çeken Çalık, ıskarta kayısının kentte getirisinin 30 milyon lira olduğunu söyledi.

"110 bin ton kuru kayısı ihracatı hedefliyoruz"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da hasadın 600 rakımdaki bölgelerde sona erdiğini, yüksek rakımlarda devam ettiğini dile getirdi.

Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Üründe kalite iyi, bu yılki yaş kayısı rekoltesi 390 bin ton. Yaklaşık 40 bin ton kayısının yaş olarak tüketilmesi öngörülüyor. 350 bin ton kayısıyı da kurutmayı planlıyoruz, bu da yaklaşık 87 bin ton kuru kayısıya tekabül ediyor. Geçen sezon 100 bin ton kuru kayısı ihracat hedefimizi bulduk. Bu sezon da 110 bin ton kuru kayısı ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Üreticiyi mutlu edecek fiyatlar bekliyoruz. Bu şehre her ay 22 milyon dolar gelir getiriyoruz."

Çalık ve Özcan daha sonra Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerle kayısı topladı, sohbet etti.

Kaynak: AA