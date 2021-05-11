Malatya'da kayısı bahçelerinde don zararı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, fırtına ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bazı kayısı bahçelerini don vurdu.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, fırtına ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bazı kayısı bahçelerini don vurdu. Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, iki gündür ilçedeki mahalleleri gezdiğini, böyle bir afet görmediğini söyledi.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da 2 gün devam eden fırtına ve hava sıcaklığının düşmesi, çiftçilere zor anlar yaşattı. Darende'de bazı bahçelerde, hava sıcaklığının düşmesi 'çağla' dönemindeki kayısıya zarar verdi. Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, gelen yoğun şikayetlerden dolayı çiftçileri ziyaret ederek, kayısıları inceledi.

'ÇİFTÇİLERİMİZİN UMUDU BAŞKA BAHARA KALDI'Karaca bir bahar akşamı yine don olayı yaşandığını belirterek, "Yaşanan don olayından dolayı çiftçilerimizin umudu başka bahara kaldı. İki gündür çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz, bahçeleri geziyoruz, şu anda Yeniköy mahallemizdeyiz, ürün kaybımız yüzde yüz. Böyle bir affet görmedim. Badem, ceviz ve kayısıda ciddi hasar oluştu. Aynı sorun bu bölgede geçen yıl da mahsul yoktu. Bu sezon da aynı sorun çiftçilerimiz tarımsan faaliyetlerini sürdürebilmeleri için devletimizin bu bölgeyi afet kapsamına alması gerekiyor" dedi.'NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM'

Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ercan Pekcan, yıllardır çiftçilik yaptığını ifade ederek, "Böyle bir afet görmedim. 150 ceviz ağacım da ceviz almayı bırakın ağaçlarımı kurtarırsam mutlu olacağım. 200 kök kayısı ağacım da öyle. Tüm mahalledeki çiftçilerimiz don olayında etkilendi. Geçimimiz ve geleceğimiz yetiştireceğimiz ürünlere bağlıydı o umutlarımız bir gecede yok oldu. Ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah Devlet büyüklerimiz bu afeti görür ve bölge halkının çiftçiliği sürdürülür hale gelir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN