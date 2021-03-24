Malatya'da güneş enerjisi santrali ihale edilecek
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Malatya'da güneş enerjisi santrali ihale edilecek

24.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:00
Malatya'da güneş enerjisi santrali ihale edilecek

Malatya'da 10 yıl süreli gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı ve kurulumu işi ihale edilecek.

Malatya'da 10 yıl süreli gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı ve kurulumu işi ihale edilecek.

Malatya İli Pütürge Belediye Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde kurdurulacak olan santralin ihalesi kapalı teklif usulü ile yüzde 25'den az olmamak üzere yüzde 0,5 oranında ve katlarında arttırma suretiyle gerçekleştirilecek.

İhalenin bedeli 6 milyon 72 bin 452 lira, yüzde 3 geçici teminatı ise 182 milyon 173 bin 59 lira olarak belirlendi. İhale 5 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te Pütürge Belediye Başkanlığı odasında yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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