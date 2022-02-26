Malatya'da Bahar Şenliği Yüzme Yarışmaları başladı

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesince organize edilen Bahar Şenliği Yüzme Yarışmaları bugün başladı.

Yeşilyurt ilçesindeki Merkez Olimpik Yüzme Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaları izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri çalışma kapsamında 8 bin 500 gence yüzmeyi öğrettiklerini belirtti.

Yüzme sporunun yaygınlaşmasına daha fazla önem vereceklerini anlatan Çınar, "Bahar Şenliği adı altında 424 sporcumuz kayıt yaptı, güzel bir etkinlik. 5-12 yaş arası çocuklarımız 4 ayrı sitilde yarıştı, geniş bir katılımlı etkinlik oldu. Bu etkinlikte amacımız gençleri spora yönlendirmek ve sevdirmek. İlimizde yüzme havuzu yatırımlarını daha da artırmak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özgül ise etkinliğe 6 kulüp ile 424 sporcunun katıldığı belirtti.

Yeni olimpik yüzme havuzunda yetenek tarama çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özgül, kendilerine destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti.

İki gün sürecek yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.