Malatya'da alabalık üretimi artıyor
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Malatya'da alabalık üretimi artıyor

Malatya'da alabalık üretimi artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'da alabalık üretimi artarak, 56 adet olan tesis sayısı 76 adede yükseldi.

Malatya'da alabalık üretimi artarak, 56 adet olan tesis sayısı 76 adede yükseldi.

Alabalık yetiştiriciliği hızlı bir şekilde gelişen Malatya'da, her geçen gün tesis sayısı artıyor. İl genelinde 56 adet olan tesis sayısı 76 adede çıktı. Kapasite ise 7 bin 762 Ton'dan 12 bin 852 tona yükseldi. 2020 yılında 2 bin 800 ton olan alabalık üretimi, bu yıl 5 bin tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu arada, özellikle Doğanşehir İlçesi Sürgü bölgesinde yavru balık üretimi için 10 adet kara tesisi başvurusu yapıldı. Bu tesislerden yılda 20 milyon adet yavru üretimi hedeflendiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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