Malatya'da 40 litre sahte alkol ele geçirildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 40 litre sahte alkol ele geçirildi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya'da 40 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da, düzenlenen operasyonda 40 litre sahte alkol ele geçirildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı.

Malatya'da, düzenlenen operasyonda 40 litre sahte alkol ele geçirildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda kent merkezinde Dabakhane Mahallesinde bir iş yerinde sahte alkol tüketildiği tespit edildi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 40 litre sahte alkol ele geçirdi, 3 şüpheliye işlem yaptı.???????

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Özge Özpirinçci Gülşen Düm Tek Tek Vildan Atasever
Spor Arda Turan Okan Buruk Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da 40 litre sahte alkol ele geçirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:17:23. #1.17#