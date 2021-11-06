Malatya Barosu futbol takımına fair-play ödülü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Kupası'nda Malatya Barosu futbol takımı fair-play ödülü alarak döndü.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez yaptığı açıklamada, fair play ödülü almalarını değerlendirdi. Demez, "Baromuz ile 32 Baronun katıldığı Kahramanmaraş Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasında Baromuz 2. sırada yer alarak gümüş kupaya ve fair play ödülüne hak kazanmıştır. Futbol takımımızın bugüne kadar yağmur çamur demeden yapmış olduğu fedakarlıkları ve emekleri karşılığında üst üste ikinci kez finalde yer almasının gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Demez, "Kahramanmaraş Cumhuriyet Kupası Turnuvasında Baromuzu finale kadar taşıyan ve turnuva ikincisi olarak kupayı almaya hak kazanan meslektaşlarımıza, takım adına Fair play ödülünü alan Stajyer Avukat Caner Görgeç 'e ve takım kaptanımız Av.Mücahit Enes Yiğit kardeşime emeklerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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