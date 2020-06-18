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Mahmut Tekdemir'in hipodromlardan başlayıp yeşil sahalarda süren hayatı

Başakşehir'in bayrak oyuncusu Tekdemir16 yıldır turuncu formaylaBaşakşehir ile 379 maçSu sattı, Veliefendi'de çalıştıArkadaşının kramponuyla futbolcu olduTüm hayatı ailesi ve futbolİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, turuncu formayı 2004...

Mahmut Tekdemir'in hipodromlardan başlayıp yeşil sahalarda süren hayatı
18.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:43

Başakşehir'in bayrak oyuncusu Tekdemir

16 yıldır turuncu formayla

Başakşehir ile 379 maçSu sattı, Veliefendi'de çalıştıArkadaşının kramponuyla futbolcu olduTüm hayatı ailesi ve futbolİbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, turuncu formayı 2004 yılında Damlaspor'dan o dönemki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olarak giymeye başladı. Kaptan, 2006 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı ve Başakşehir'de 379 maça çıktı. Hipodromlarda babasına yardım ederken yeşil sahalara adım atan milli futbolcunun hikayesi dikkat çekiyor.Turuncu formayı ilk olarak 2006 yılında Kartalspor'a karşı oynanan Türkiye Kupası maçında giyen Mahmut Tekdemir, 55 dakika sahada kaldı. Mahmut'un Süper Lig'de oynadığı ilk maç ise 2007-2008 sezonunun 13'üncü haftasında takımının Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştığı mücadele oldu. Orta sahada görev yapan oyuncu, o maçta 86'ncı dakikada Efe İnanç'ın sakatlanması sonucu teknik direktör Abdullah Avcı tarafından son 4 dakikada oyuna alındı.16 YILDIR TURUNCU FORMAYLA18 yaşında attığı profesyonel imzayla birlikte 16 yıldır turuncu formayı giyen kaptan Mahmut Tekdemir, 32 yaşında. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, bu süreyi tamamlaması durumunda ligimizde 20 yılını aynı kulübe vererek bayrak oyuncu olmuş ender futbolcular arasındaki yerini alacak.BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA 379 MAÇTuruncu lacivertli forma ile 297'si Süper Lig olmak üzere toplam 379 maça çıkan Tekdemir, 13 gol kaydederken 14 golün de asistini yaptı. A Milli Takım formasını 15 kez terleten deneyimli oyuncu, Türkiye A2 Milli Takımı ile 6, U21 ile 4, U19'da da 3 maça çıktı.DEFANSİF GÜÇHem defansif orta saha olarak hem de görev verildiğinde savunmanın ortasında rakiplerine geçit vermeyen Tekdemir, hava toplarında ve yerden oyunda Süper Lig'de örnek gösterilen isimlerin başında yer alıyor.SU SATTI, VELİEFENDİ'DE ÇALIŞTIFutbola olan tutkusunun çok küçük yaşlarda başladığını anlatan Mahmut Tekdemir, hep yeşil sahalarda olmayı hayal ettiğini söyledi. Babası Veliefendi Hipodromu'nda seyislik yaparken onunla birlikte hipodroma gittiğini aktaran Tekdemir, "Aklımda hep futbol vardı. Bir arkadaşım o dönem forma giydiği Damlaspor'a beni götürdü ve deneme antrenmanına çıkmam için bana kramponunu verdi. O maçta iki gol attım ve futbol hikayem böyle başladı" dedi.Tecrübeli futbolcu, babasıyla birlikte çalıştığı dönemde saat 04.00'te güne başladığını, pazarlarda su sattığını, kerestecileri dolaşarak atların altına serilen talaşlardan toplayarak hipodroma götürdüğünü söyledi.Yeşil sahalara adım atmasının ardından futboldaki yükselişiyle birlikte diğer işleri bıraktığını dile getiren Mahmut Tekdemir, bugün Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu için ter döküyor. Mahmut, tek dileğinin şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğunu vurguladı.TÜM HAYATI AİLESİ VE FUTBOLTamamen futbola odaklı bir yaşam süren Mahmut Tekdemir boş zamanlarını ise ailesiyle geçiriyor. Eşi ve kızıyla birlikte gezmekten keyif aldığını söyleyen Tekdemir, futbolu bıraktıktan sonra ailesine daha fazla zaman ayıracağını belirtti.

Kaynak: DHA

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