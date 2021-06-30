Mahmut Demir: "Gönülleri kırılan çiftçilerimizle fabrikamızı barıştıracağız"
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Mahmut Demir: "Gönülleri kırılan çiftçilerimizle fabrikamızı barıştıracağız"

Mahmut Demir: 'Gönülleri kırılan çiftçilerimizle fabrikamızı barıştıracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkan adayı Mahmut Demir, "Son yıllarda hoyratça gönülleri kırılan çiftçilerimizle fabrikamızı barıştıracak, kaybedilen ekim alanlarımızı yeniden aktif hale getirerek kazancın üyelerimizin cebinde kalmasını sağlayacağız" dedi.

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkan adayı Mahmut Demir, "Son yıllarda hoyratça gönülleri kırılan çiftçilerimizle fabrikamızı barıştıracak, kaybedilen ekim alanlarımızı yeniden aktif hale getirerek kazancın üyelerimizin cebinde kalmasını sağlayacağız" dedi.

Amasya'nın Göynücek ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Demir, 1996 – 2010 yılları arasında başkanlığını yaptığı Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Amasya Şeker Fabrikası'nı yeniden başarıya taşımak adına göreve talip olduğunu belirtti.

Bölge dışından işlenmek üzere şeker pancarı taşınmasına tepki gösteren Mahmut Demir, "Fabrikamızın tüm şeker pancarı ihtiyacını tıpkı eskiden olduğu gibi bölgemizden karşılayarak birlikte üretip kazanacağız" diye konuştu.

Yarım kalan teknolojik yatırımları tamamlayıp fabrikanın günlük pancar işleme kapasitesini yükseltip karlılığını artırmayı hedeflediklerine değinen Demir beraberindekilerle birlikte Göynücek Belediye Başkanı Kadir Fatih Erdoğan'ı da ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Demir'e başarılar diledi. - AMASYA

Mahmut Demir: 'Gönülleri kırılan çiftçilerimizle fabrikamızı barıştıracağız'
Mahmut Demir: 'Gönülleri kırılan çiftçilerimizle fabrikamızı barıştıracağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mahmut Demir: "Gönülleri kırılan çiftçilerimizle fabrikamızı barıştıracağız" - Haberler Ekonomi
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