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Mahmudu Bajo kimdir, Mahmudu Bajo kaç kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda onuyor?

Mahmudu Bajo kimdir, Mahmudu Bajo kaç kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda onuyor?
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Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte futbol takımlarının radarına giren isimlerden biri de Mahmudu Bajo oldu. Mahmudu Bajo'nun yaşı, mevkisi ve oynadığı takım merak konusu olmaya başladı. Peki, Mahmudu Bajo kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? İşte Mahmudu Bajo hakkında merak edilenler...

Transfer döneminin yaklaşmasıyla takımların transfer edebileceği isimler gündem olmaya başladı. Mahmudu Bajo da o isimlerden biri oldu. Peki, Mahmudu Bajo kaç kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda onuyor? Mahmudu Bajo kimdir?

MAHMUDU BAJO KİMDİR?

Mahmudu Bajo, ön libero (defansif orta saha) pozisyonunda görev yapıyor. 6 numara olarak bilinen bu mevkide, top kapma, pas dağıtımı ve savunmaya destek gibi rolleri başarıyla yerine getiriyor.

Mahmudu Bajo, 20 Ağustos 2004'te Gambiya'da doğdu. 20 yaşındaki ön libero, fiziksel gücü, top kapma yeteneği ve oyun kurulumundaki katkılarıyla tanınıyor. Futbola Gambiya'da başlayan Bajo, genç yaşta Avrupa'ya adım attı ve Slovakya'da profesyonel kariyerine devam etti.

Ön libero (defansif orta saha) pozisyonunda görev yapıyor. Bu rolde; top kapma, pas dağıtımı, savunma güvenliği sağlama ve oyun kurulumuna katkı sağlama gibi görevleri üstleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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