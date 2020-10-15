Mahmood Coffee Ankaragücü'nün forma sponsoru oldu
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Mahmood Coffee Ankaragücü'nün forma sponsoru oldu

15.10.2020 09:20 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:24
Mahmood Coffee Ankaragücü'nün forma sponsoru oldu

Türkiye'nin önde gelen kahve markalarından olan Mahmood Coffee, 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nün forma sponsoru oldu.

Türkiye'nin önde gelen kahve markalarından olan Mahmood Coffee, 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nün forma sponsoru oldu.

Türk sporuna katkılarıyla tanınan ünlü kahve markası Mahmood Coffee, Türk sporuna yaptığı katkılara birini daha ekledi. Sponsorluk anlaşmasına göre Mahmood Coffee, Ankaragücü'nün formasının sırt kısmında yer alacak. Sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü, tarihiyle ve gelenekleriyle Türk futbolunda ismini her zaman duyurmayı başaran bir kulüp olmuştur. Bizlere de düşen görev ise Ankaragücü'müze yakışır şekilde temsil etmektir. Formamıza sırt sponsoru olarak bu camiada yerini alacak Mahmood Coffee'ye hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk sporuna katkı sağlamaktan kıvanç duyuyoruz"

Türk sporuna ve sporcusuna destek vermekten kıvanç duyduğunu ifade eden Mahmood Coffee yetkilileri ise, "Ankaragücü kadar köklü ve büyük bir camianın formasına sponsor olmak bizler için gurur vericidir" diye konuştular. - GAZİANTEP

Mahmood Coffee Ankaragücü'nün forma sponsoru oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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